O sorteio das competições profissionais de futebol de 2018/19 vai ser realizado no dia 6 de julho, em Coimbra, anunciou esta segunda-feira a Liga de clubes.Em comunicado, o organismo dá conta do agendamento dos sorteios da I Liga, da II Liga e da Taça da Liga, assim como dos prémios referentes à temporada 2017/18, no Convento de São Francisco, em Coimbra, a partir das 21:15.O início da I Liga está marcado para 11 e 12 de agosto, uma semana depois da disputa da Supertaça Cândido Oliveira, entre FC Porto e Desportivo das Aves, prevista para o primeiro fim de semana de agosto.

Autor: Lusa