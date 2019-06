Sorteio dos campeonatos profissionais será a 5 de julho

A Liga revelou esta sexta-feira que o sorteio dos campeonatos profissionais de 2019/20 (Liga NOS e 2.ª Liga), bem como da Allianz Cup, terá lugar no próximo dia 5 de julho, no Palácio da Bolsa, no Porto.





Na mesma cerimónia serão entregues os prémios oficiais da Liga Portugal 2019.