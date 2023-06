Sorteios dos campeonatos profissionais agendados para 5 de julho

A Liga Portugal divulgou, esta terça-feira, que os calendários das suas competições serão sorteados no início de julho, sendo o ponto alto o sorteio da Liga Bwin. O escalão principal e ainda a Liga Sabseg serão sorteados no dia 5 de julho, ao passo que as duas primeiras fases da Allianz Cup serão definidas dois dias antes, a 3 de julho.Na 1ª fase da Allianz Cup, agendada para 22 de julho, será disputado um jogo único entre os clubes da Liga Sabseg e os da Liga Bwin, exceto os seis primeiros do campeonato principal. Os 14 apurados passarão à 2.ª fase, onde entrarão os 5.º e 6.º classificados da Liga Bwin 2022/23 e onde serão também disputadas eliminatórias a uma mão.Quanto à Liga Bwin e Liga Sabseg, a seu tempo a Liga Portugal divulgará mais pormenores, nomeadamente condicionantes para esses sorteios, como questões de segurança ou critérios geográficos, bem como "o equilíbrio sobre as restantes competições oficiais, nomeadamente no que diz respeito aos participantes nas competições europeias".