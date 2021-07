Sp. Covilhã derrota Trofense em jogo particular

O Sp. Covilhã bateu, esta terça-feira, o Trofense, por 2-1, num jogo de preparação disputado em Fornos de Algodres, na Guarda.





A formação da Trofa até foi para o intervalo a vencer, com um golo da autoria de Bruno Moreira, mas a turma orientada por Wender deu a volta ao marcador no segundo tempo. Diego Medeiros fez o golo do empate, enquanto Jô deu a vitória à equipa da Covilhã.Os dois clubes voltam a defrontar-se, já de forma oficial, a 24 de julho, quando o Trofense receber o Sp. Covilhã num encontro a contar para a 1ª fase da Taça da Liga.