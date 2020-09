Sp. Braga e Gil Vicente homenageiam Dito em jogo particular

Sporting de Braga e Gil Vicente homenagearam, esta quarta-feira, o antigo internacional português que morreu na passada quinta-feira, dia 3, aos 58 anos, vítima de um episódio cardíaco. Os dois clubes realizaram um jogo particular de pré-temporada e não esqueceram o antigo jogador luso, que contou com passagens pelas duas equipas, exibindo uma faixa com a mensagem: "Para sempre Dito".





Os campeões são eternos



Até sempre, Dito! pic.twitter.com/PA5ZV3cLHk — SC Braga (@SCBragaOficial) September 9, 2020

Mais tarde, nas redes sociais, o Sporting de Braga partilhou o momento com a legenda: "Os campeões são eternos. Até sempre, Dito!", pode ler-se.