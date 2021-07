Sporting e Benfica participam no Troféu do Algarve

Sporting, Benfica, Boavista e os belgas do Gent participam no Troféu do Algarve, torneio que terá lugar no Estádio Algarve, com jogos marcados para os dias 14, 15, 16 e 18 de julho.





Cada equipa disputará dois jogos, sendo vencedora a que somar mais pontos. Sporting e Benfica não irão encontrar-se.14 de julho - Sporting-Gent;15 de julho - Sporting - Boavista;16 de julho - Benfica-Gent;18 de julho - Benfica-Boavista.Os horários serão indicados em breve, em função dos interesses do operador televisivo que assegurará a transmissão do evento.