Sub-10: Árbitro conforta jogadores do FC Lixa após derrota com o FC Lagares

O FC Lixa deslocou-se ao terreno do FC Lagares, no sábado, em jogo a contar para o escalão de sub-10 da AF Porto. O encontro terminou com um triunfo da formação da casa por 4-2, que deixou a equipa adversária desolada com o resultado.

Perante o cenário de desgosto por parte dos jovens jogadores do FC Lixa, o árbitro do encontro decidiu confortá-los, encorajando os pequenos atletas a continuar a "trabalhar" para serem cada vez melhores.





"Esta manhã o FC Lagares recebeu o FC Lixa em mais uma partida do escalão de sub-10. O jogo acabou com um resultado de 4-2 para a equipa da casa e no final muitos dos jovens da equipa visitante ficaram desolados com a derrota! Foi então que o árbitro tentou confortar os jovens atletas, encorajando-os a continuar a 'trabalhar' para serem cada vez melhores. Um momento bonito, de enorme desportivismo e demonstrativo do que deve ser o futebol de formação. É também mais uma prova que fazemos todos parte deste jogo", pode ler-se na publicação da página oficial da Associação de Futebol do Porto.