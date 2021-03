Sub-15 de Cova da Piedade e Alverca defrontam-se em embate especial

Impedidos de competir frente a frente há mais de um ano, devido à pandemia de covid-19, as equipas de iniciados (sub-15) do Cova da Piedade e do Alverca vão enfrentar-se no sábado num embate com características muito especiais. O relvado virtual vai receber 42 jogadores de ambas as equipas para completar quatro desafios, num encontro onde o vencedor será sempre a solidariedade.





É que a "Baliza Solidária" vai ser transmitida em direto nas páginas de Facebook dos dois clubes, a partir das 15 horas, e durante o desafio será possível fazer donativos que revertem integralmente para a associação "Do Futebol Para a Vida". Os incentivos serão muitos, mas o evento contará, também, com alguns convidados especiais que vão dar as boas-vindas aos participantes e lançar alguns dos desafios.O antigo árbitro internacional Duarte Gomes fará o lançamento do evento, que conta ainda com o árbitro de 1.ª categoria, João Bernardo, da Associação de Futebol de Setúbal. Para lançar um desafio específico para os guarda-redes, estará presente Moreira, antigo guardião formado no Benfica e que terminou a carreira ao serviço dos piedenses.Ibraim Cassamá, candidato a presidente do Sindicato dos Jogadores e um dos responsáveis do projeto Do Futebol Para a Vida também vai apresentar um dos desafios. E para lançar os embates mais tecnicistas estarão o campeão e o vice-campeão nacional de Freesyle, Fábio e Bruno Belo, respetivamente.O palco virtual está a postos para receber as estrelas do Cova da Piedade e do Alverca, que no meio da contrariedade da pandemia encontraram esta forma bem original de manter vivo o espírito competitivo.