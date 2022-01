Surto de Covid-19 numa equipa? Saiba o que diz o regulamento e esclareça as dúvidas sobre o adiamentos de jogos

Face ao número crescente de casos positivos de Covid-19, a Liga Portugal fez esta terça-feira um esclarecimento sobre o que diz o regulamento e as dúvidas existentes caso ocorra um surto num plantel das equipas participantes na Liga Bwin ou na Liga SABSEG.- O plantel em causa ter, comprovadamente, menos de 13 jogadores (incluindo um guarda-redes) da lista de inscritos, aptos a jogar. A decisão, nestes casos, será tomada pelo Presidente e um Diretor Executivo da Liga Portugal. Esta alteração está em vigor, após proposta apresentada e votada em Assembleia Geral, a 21 de dezembro de 2021, ao Artigo 46º-A do Regulamento de Competições da Liga Portugal.- É possível, com mais de 13 jogadores disponíveis, um clube solicitar o adiamento ao adversário, que pode, ou não, aceitar o pedido. Nestas circunstâncias, no que refere a estes adiamentos, a Liga Portugal cumpre o que está regulamentado.- A Liga Portugal, em casos de acordo expresso dos dois clubes para o adiamento, nunca se opôs à situação, desde que garantido o cumprimento das normas aplicáveis em matéria de adiamento, havendo datas livres no calendário e com a anuência do operador televisivo.- A inaptidão dos jogadores de determinada equipa tem de ser atestada até ao início do jogo, pelas seguintes entidades ou pessoas:Direção-Geral de Saúde, no caso de despiste positivo de SARS-CoV-2 e/ou isolamento profilático de jogadores do plantel;Médico do Serviço Nacional de Saúde, no caso de surto de outra doença contagiosa, vírica ou bacteriana, que determine incapacidade para jogar;Médico do clube, no caso de lesão ou doença por outras causas, a confirmar por médico do SNS em atestado assinado e com a sua vinheta, entregue à Liga Portugal no prazo de 24h;Liga Portugal, através do registo de sanções do jogador, no caso de cumprimento de sanção disciplinar de suspensão.- Quando o jogo é adiado por uma equipa ter menos do que 13 jogadores (guarda-redes incluído) – ao abrigo do Artigo 46º A - o mesmo deverá ser remarcado para o período compreendido entre o 5.º e o 15.ºdias, contados da cessação da inaptidão generalizada do plantel. Caso nesse período temporal o calendário desportivo de uma das equipas não tenha disponibilidade, o reagendamento é efetuado para a primeira data disponível em termos de calendário. Contudo, o mesmo não pode ser marcado para data posterior ao fim de semana seguinte à data oficial da última jornada dos campeonatos organizados pela Liga Portugal.- As Sociedades Desportivas têm de apresentar acordo escrito nos serviços da Liga Portugal e o prazo de adiamento deverá cumprir o estabelecido regulamentarmente em termos de prazos de adiamento, com o mesmo a cumprir a tramitação prevista no regulamento das competições. A Liga Portugal, seja em que circunstância for, o acordo para o reagendamento do jogo.Sim. A Liga Portugal seguiu boas práticas internacionais, quando pensou na alteração regulamentar. Em baixo, algumas referências de organismos e ligas europeias, com o mínimo de jogadores disponíveis para que os jogos aconteçam.Espanha – 13 (com 5 da equipa principal)Inglaterra – 13 mais 1 guarda-redesItália – 13Israel – 13Roménia – 13Polónia – 13UEFA - 13Alemanha – 16 (com 9 da equipa principal e um guarda-redes)França – 20 (numa lista de inscritos de 30)