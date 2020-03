Suspensão iminente da Liga NOS e 2.ª Liga

A suspensão da Liga NOS e a 2.ª Liga está iminente, pode adiantar Record. Esta é uma forte hipótese e a decisão pode ser anunciada a qualquer momento.





Já esta quinta-feira, o Sindicato dos Jogadores, "ouvidos os capitães de equipa que participam na Primeira e Segunda Ligas", considerou que "não existem condições para o desenvolvimento da atividade profissional" dos jogadores em segurança."Face ao exposto, o Sindicato solicitou à Liga Portugal e à FPF uma reunião com caráter de urgência do grupo de trabalho criado para monitorizar a situação, tendo em vista a proposta de suspensão de todas as competições desportivas, masculinas e femininas e respetivos treinos, reforçando assim as medidas já introduzidas por recomendação da DGS e médicos especialistas no tema", pode ler-se no comunicado do Sindicato dos Jogadores.Também esta quinta-feira, as competições de futebol e futsal organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol foram suspensas por tempo indeterminado, anunciou a entidade.