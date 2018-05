Continuar a ler

A final do Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol masculino, está marcada para 10 de junho, colocando frente a frente os vencedores das meias-finais: Farense-Vilafranquense e Mafra-União de Leiria.



As finais da Taça de Portugal feminina e do Campeonato de Portugal, ambas no Estádio Nacional, em Oeiras, vão ter videoárbitro, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol, em comunicado.O Sporting, campeão nacional feminino, e o Sporting de Braga defrontam-se no domingo na final da Taça de Portugal feminina, numa reedição do encontro decisivo do ano passado, ganho pelas 'leoas'.