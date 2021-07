TAD nega pedido de providência cautelar do Cova da Piedade

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) recusou o pedido de providência cautelar interposto pela SAD do Cova da Piedade relativamente ao não licenciamento para as competições profissionais de 2021/22.





"O decretamento da providência cautelar requerida deverá ser recusado, na medida em que é prefigurável que o seu decretamento venha a provocar uma forte desestabilização do calendário desportivo e da logística a ele associada, bem como dos investimentos inerentes ao início de uma época desportiva em que participam várias dezenas de equipas, prejuízos que serão claramente superiores aos prejuízos que a requerente irá sofrer em face do não decretamento da presente providência", pode ler-se no acórdão do TAD, datado desta segunda-feira.Recorde-se que o Vilafranquense ocupou o lugar do Cova da Piedade na edição 2021/22 da Liga Portugal 2 depois de o organismo liderado por Pedro Proença ter chumbado o licenciamento.