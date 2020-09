TAD remete recurso do V. Setúbal para o Tribunal Central Administrativo do Sul

O Tribunal Arbitral do Desporto aceitou o recurso do Vitória de Setúbal que tinha visto rejeitada a providência cautelar que tinha apresentado. Com esta decisão, os sadinos, que foram despromovidos da Liga ao Campeonato de Portugal, vêm agora a subida dos autos apresentados na sua defesa para o Tribunal Central Administrativo do Sul.

Na sua página oficial, o V. Setúbal congratula-se pela decisão. "Com a decisão do TAD, foi dado mais um passo para a reposição da verdade. É por este caminho que iremos continuar. É também por este caminho que convocamos todos os verdadeiros vitorianos a seguir. Conscientes do momento difícil que atravessamos, mas confiantes no futuro", afirmam.