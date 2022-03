Tarantini quer certificação para os profissionais de futebol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tarantini defende que os profissionais de futebol deveriam ter uma certificação para exercer a atividade e frequentar ações de formação que lhes permitam obter “recursos” para terem “uma imagem mais clara do que pretendem para o final da carreira”. Na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, no Politécnico de Leiria, o adjunto de Rui Pedro Silva no Famalicão considerou que os jogadores devem ter formação em áreas como a literacia financeira. “É uma proposta vantajosa, sobretudo para os jovens, para que percebam que têm de continuar a estudar.” * J.P.