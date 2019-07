Técnico da AD Luvas Pretas acusado de agredir jovem adversário na Braga Cup

O que deveria ter sido um jogo pacífico entre as equipas sub-15 da Success Player e da AD Luvas Pretas, escola de futebol orientada por João Alves, acabou por tornar-se em mais uma mancha negra no futebol português.

Já perto do final do duelo, referente à Braga Cup, os jogadores de ambas as equipas envolveram-se em desacatos e chegaram a vias de facto, algo que motivou a entrada em campo dos familiares e das respetivas equipas técnicas. E foi aí que o caldo entornou.





Ora, segundo Tiago Velho, responsável da Success Player, Hugo Dolbeth, treinador da AD Luvas Pretas, terá agredido o jogador Hugo Silva no meio da confusão. “Houve um canto e um jogador deles agrediu um jogador nosso. Os pais entraram, o árbitro terminou o jogo, mas antes o treinador do Luvas Pretas, que tentou agredir um primeiro jogador, acabou por dar um murro nas costelas ao Hugo”, disse ao nosso jornal, garantindo que o jovem teve de ser levado ao hospital, devido a fortes dores nas costelas.





Uma versão que Horácio Rocha, tio de Hugo Silva, reiterou na totalidade. “Vi o meu sobrinho no chão e fui ver o que se passava. Ele foi agredido pelo treinador do Luvas Pretas. Tive de levar o Hugo ao hospital e estivemos lá quatro horas. Felizmente, não tem nada partido”, referiu, assegurando ainda que a PSP identificou o referido técnico.









Confrontado com estas acusações, João Alves, presidente da AD Luvas Pretas, contou outra versão. “Não vi exatamente o que se passou, mas o que sei é que o nosso treinador entrou para tentar acabar com a confusão. Poderá ter tocado no jogador ao tentar separar, mas conheço a pessoa e não acredito que tenha agredido. Para além disso, havia pais de jogadores nossos que eram médicos e que se ofereceram para ajudar. Seja como for, espero que o miúdo esteja bem”, atirou.

O nosso jornal tentou contactar a PSP local e a organização do torneio, mas de ambas as partes não foi possível obter reação.