Tempo útil médio de jogo coloca Liga Bwin apenas abaixo da Ligue 1

A Liga Portugal apresentou, esta terça-feira, dados referentes ao tempo útil médio de jogo da Liga Bwin e os números são surpreendentes, uma vez que, à 13.ª jornada, o campeonato português bate a concorrência da Premier League, da Bundesliga, da La Liga e da Serie A, ficando apenas atrás da Ligue 1.De 2021/22 para 2022/23, a Liga Bwin registou um aumento de 5,4% no tempo útil, passando dos 50,2% para os 55,6%, um valor superior àquele que quatro das cinco principais ligas europeias registou em termos absolutos na época transata.Nesse período, a La Liga assinalou 52,6%, a Premier League 53,6%, a Serie A 54,3%, a Bundesliga 54,8% e a Ligue 1 55,7%.Tiago Madureira, diretor executiva da Liga Portugal, explicou a força dos dados, ainda que com uma ressalva."O quadro que ali está compara dados deste ano de 13 jornadas com dados absolutos da épca passada. À medida que a coompetição vai evoluindo e sobretudo na reta final, o tempo útil tende a decrescer. Estamos a fazer comparação de referência. São dados importantes para nós. Há um número percentual, no tempo absoluto, que ultrapassa dois minutos por jogo. Há aumento do número de minutos jogados. Continuamos a ter números abaixo do que gostávamos que fosse, mas tem havido esforço conjunto de treinadores, que são críticos. Prometemos colocar tema na genda, íamos divulgar tempo, premiar equipas com mais tempo útil e tem sido catalizador. Os árbitros têm sido parte dessa evolução porque temos evolução do número de faltas por jogos, aumento do tempo de descontos, que na percentagem também conta", começou por assinalar o dirigente, prometendo novos dados para o final da primeira volta."No final da primeira volta vamos apresentar estudo exaustivo sobre tempo útil de jogo. Tipo de paragens, com que paragens, em que momentos. Estes são indicadores primários que são muito animadores. Tempo médio é maior em todas as jornadas do que a média da época passada. São bons indicadores, a época ainda não terminou, está-nos a colocar num patamar mais aproximado das ligas de referência, mas há um caminho para trilhar, quer na questão da percentagem, quer no tempo absoluto. Não vamos largar este tema, há uma terceira camada que é relevante que é a própria cobrança dos adeptos. Sentimos e orgulha-nos que adepto tenha este tema na discussão. Já reage mal quando há 40 e tal % de tempo de jogo. Já cobra se a sua equipa contribui", finalizou.