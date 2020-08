Testes à Covid-19 custam 8 milhões de euros e matam o futebol amador

Campeão distrital, o Juventude de Évora pode nem aquecer o lugar no Campeonato de Portugal (o 3º escalão nacional). "Se for obrigatório fazer testes à Covid-19, desistimos. Mas somos nós e mais de 90% das equipas", avisa à SÁBADO o presidente do clube alentejano. António Sousa continua: "Isso é incomportável para clubes amadores. As contas são fáceis de fazer: como cada teste custa entre 80 e 100 euros, se testarmos 25 a 30 elementos do plantel todos os fins-de-semana, dá pelo menos 10 mil euros por mês e, numa época de oito meses, são 80 mil por época, o que é muito mais do que o nosso orçamento para o futebol. Agora, multiplique-se isso pelas 96 equipas do Campeonato de Portugal para ver quantos milhões são precisos [seriam 7,6 milhões] em testes. É uma loucura".





