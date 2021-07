Thabo Cele tem dado nas vistas em Tóquio e soma interessados

Thabo Cele tem sido uma das figuras de destaque da seleção sub-23 da África do Sul nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O médio, que terminou contrato com o Cova da Piedade, leva dois jogos e conta duas exibições positivas, frente à França e o Japãp.





Totalista até ao momento, Cele tem dado nas vistas e isso tem feito com que as abordagens se vão acumulando.Por esta altura, o médio tem interessados em Portugal e no estrangeiro, pelo que quando terminar a participação na prova deverá ser célere a definir o seu futuro.