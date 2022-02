Thinking Footbal Summit 2022 anuncia mais quatro oradores

Há mais quatro nomes confirmados para o Thinking Football Summit 2022. O evento, organizado pela Liga Portugal para debater questões relacionadas com futebol, vai também contar com Rui Malheiro, Tomás da Cunha, Rui Miguel Tovar e Luís Freitas Lobo como oradores.Rui Malheiro, Luís Freitas Lobo e Tomás da Cunha são analistas de futebol e comentadores desportivos bem conhecidos do público português, enquanto Rui Miguel Tovar é jornalista desportivo e comentador.A Liga Portugal está a organizar um evento à escala mundial que conta com dezenas de convidados com diferentes funções dentro do futebol. Os presidentes Pinto da Costa, Frederico Varandas, Rui Costa, António Salvador e Miguel Pinto Lisboa estarão presentes, bem como outras figuras do futebol português como Abel Ferreira, Domingos Soares de Oliveira, Nuno Gomes, Luís Campos, Daniel Barreira, Carlos Daniel e, claro, o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença.A Liga Portugal anuncia um total de 72 oradores e 30 conferências. A dimensão mundial do evento é trazida por nomes fortes do futebol internacional como Russel Jones, diretor-geral do Wolverhampton; Javier Tebas, presidente da La Liga; Camilla Prado, diretora-executiva do São Paulo; e Jacco Swart, diretor-geral da European Leagues.O Thinking Football Summit 2022 está marcado para os dias 18, 19 e 20 de novembro de 2022 no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto.