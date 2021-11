Thinking Football: Frederico Varandas, Pinto da Costa e Rui Costa confirmados

O Thinking Football Summit, a grande Feira do Futebol que irá realizar-se entre 18 e 20 de novembro de 2022, no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto, anunciou a confirmação de mais cinco convidados de luxo: os presidentes de cinco dos principais clubes nacionais.Frederico Varandas (Sporting), Pinto da Costa (FC Porto), Rui Costa (Benfica), António Salvador (Sp. Braga) e Miguel Pinto Lisboa (Vitória de Guimarães) estão confirmados no evento que promete ser um grande acontecimento internacional no próximo ano.