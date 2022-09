Thinking Football Summit 2022 anuncia primeiro painel

O Thinking Football Summit 2022 anunciou esta quinta-feira o primeiro painel do evento, organizado pela Liga Portugal, o qual irá incidir sobre o tema da saúde mental dos atletas de alta competição.Gilberto Silva, antigo campeão do mundo de futebol, Susana Torres, treinadora de Alta Performance, e Kaite Bernardo, CEO e Fundadora do Global Football Management, fazem parte do painel, onde serão analisados os segredos para lidar psicologicamente com a pressão que existe no desporto de alta competição.A saúde mental dos atletas - que têm de lidar com vários desafios de forma a conseguirem atingir os objetivos a que se propõem - é um tema que, durante décadas, foi esquecido e agora é encarado com outra seriedade pelas entidades desportivas.A Liga Portugal dá ainda conta de um dado preocupante. De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Toronto, cerca de 41% dos atletas das Seleções Nacionais Canadianas, que se encontravam a treinar para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2022, cumpriam com os critérios do diagnóstico de depressão.