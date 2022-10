Thinking Football Summit 2022 reúne quatro presidentes de federações portuguesas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Liga Portugal anunciou esta quinta-feira que o Thinking Football Summit 2022 irá contar com um painel 100 por cento português, quando o evento suceder, no Porto, entre 18 e 20 de novembro.Reunidos estarão presidentes de quatro federações das mais representativas a nível nacional: Miguel Laranjeiro (Federação Portuguesa de Andebol), Luís Sénica (Federação Portuguesa de Patinagem), Jorge Vieira (Federação Portuguesa de Atletismo) e Vasco Costa (Federação Portuguesa de Ténis).Os ingressos para os três dias do Thinking Football Summit 2022 já estão à venda.