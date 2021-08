Tiago Caeiro pendura as chuteiras: «Grandes memórias que guardarei para sempre»

Tiago Caeiro anunciou que pendura a chuteiras aos 37 anos de idade. O avançado português que começou no Vilafranquense e brilhou no Belenenses reiterou que guardará "grandes memórias" dos tempos passados nos relvados e balneários.





"Chegou a minha hora de dizer adeus e dar por terminada a minha carreira de futebolista.Foram muitos anos de alegrias e de grandes memórias que guardarei para sempre. As lesões são os momentos maus, mas até elas me ajudaram pois nos últimos anos levaram-me a perceber que estava a chegar a altura de acabar. A todos os que privaram comigo, desde colegas, treinadores, diretores, presidentes, médicos, fisioterapeutas, massagistas e roupeiros aqui o meu muito obrigado. À minha família devo tudo, pois foi sem dúvida o maior suporte para alcançar e conquistar tudo a que me propus. Serei sempre grato ao futebol e tentarei no futuro retribuir", vincou o agora ex-jogador através da conta pessoal de Instagram.O veterano avançado começou a carreira sénior em Vila Franca de Xira, onde cumpriu a formação, e envergou as camisolas de Vilafranquense, Carregado, Estrela de Vendas Novas, Operário Lagoa, Águia, Juventude Évora, Atlético, Belenenses, Belenenses SAD, Fátima e Oriental Dragon.Cumpriu cinco épocas na Primeira Liga onde alinhou em 93 partidas.