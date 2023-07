Título mundial na mira da Seleção de futebol de rua

A Seleção de futebol de rua, que vai participar no Mundial dos Estados Unidos, de 8 a 15 deste mês, foi apresentada na Cidade do Futebol e o selecionador Bruno Seco assume a ambição de conquistar o troféu. "O objetivo é ser campeão do mundo. Não vou aos Estados Unidos para conhecer o país. Vou para ser campeão." Pela primeira vez a equipa portuguesa é mista. Na convocatória estão seis jogadores e duas jogadoras: André Quintos, Carlos Pinto, Evangelino, João Cruz, Nuno Rafael, Renato Mendonça, Jacinta Santos e Neuza Nóbrega. João Vieira Pinto, diretor da FPF, é o embaixador da Seleção e destacou a componente social do projeto da Associação Cais. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem de apoio. Portugal estará ainda representado no Mundial pelos árbitros Nuno Mendes e Luciano Gonçalves.