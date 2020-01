Tomás Ribeiro e Miguel Bandarra eleitos melhores jovens de dezembro

Tomás Ribeiro, central do Belenenses SAD, conquistou o prémio de Melhor Jogador Jovem do mês de dezembro da Liga NOS, atribuído pelo Sindicato dos Jogadores. O jogador, de 20 anos, obteve 16,44% dos votos, seguido pelo guarda-redes do Sporting, Luís Maximiano (15,43%), e pelo lateral-direito do Benfica, Tomás Tavares, com 10,79%.



Na Segunda Liga, Miguel Bandarra (Farense) foi eleito o Melhor Jogador Jovem do mesmo mês. O lateral-direito dos algarvios, de 24 anos, conquistou 17,56% da preferência dos votantes, à frente de Rui Moreira (Varzim), que obteve 13,40% dos votos, e de Dénis Martins (Vilafranquense), com 13,27%.





São elegíveis os jogadores de nacionalidade portuguesa, nascidos depois de 1 de janeiro de 1996.