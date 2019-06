Torneio Lopes da Silva: Lisboa, Aveiro, Braga e Algarve na liderança

Ao fim do terceiro dia de competição, quatro equipas partilham a liderança do Torneio Lopes da Silva 2019 com 9 pontos (AF Lisboa, AF Aveiro, AF Braga e AF Algarve).Em termos individuais, destaque para um empate no topo da lista de melhores marcadores. José Rodrigues (AF Braga) e Rodrigo Ribeiro (AF Lisboa) somam seis golos cada. Logo de seguida surgem Martim Frutuoso (AF Lisboa) e André Oliveira (AF Porto) com cinco tentos apontados.Resultados de quarta-feiraVila Real 1-1 CoimbraViseu 0-0 SetúbalMadeira 1-0 Castelo BrancoPonta Delgada 3-1 BragançaViana do Castelo 0-2 AveiroPorto 5-0 BejaHorta 0-17 LisboaLeiria 3-0 PortalegreÉvora 1-1 Angra do HeroísmoAlgarve 1-0 GuardaSantarém 0-2 Braga