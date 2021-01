Torreense critica Conselho de Disciplina da FPF no âmbito do 'caso Palhinha'

O Torreense aponta críticas ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no âmbito do 'caso Palhinha', lembrando a situação ocorrida com Carole Costa, jogadora do Benfica que havia sido expulsa frente ao Marítimo, na Liga BPI, mas que foi despenalizada após recurso às imagens e que, por isso, pôde defrontar o emblema de Torres Vedras.





"O Sport Clube União Torreense manifesta estranheza com a notícia hoje publicada na imprensa, relativa ao 'caso Palhinha', na qual se dá conta de uma mudança de posicionamento do CD da FPF relativamente a pedidos de despenalização. Segundo a mesma, 'a análise posterior das imagens já não é determinante (…) pelo contrário, tem maior peso a decisão que o árbitro tomou em campo e o que escreveu no relatório'", pode ler-se no comunicado divulgado pelo Torreense."O Sport Clube União Torreense faz notar que estas mudanças de posicionamento não podem ocorrer durante uma temporada desportiva, nem promover uma dualidade na aplicação de critérios que acentue a desigualdade de tratamento entre clubes. É necessário clareza e transparência na defesa da verdade desportiva e da integridade das competições numa época extremamente difícil para os clubes e para as sociedades desportivas", finaliza o emblema da região Oeste.