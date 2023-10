Treinadores assinalam conclusão do curso de nível IV

Vários técnicos da 1.ª e 2.ª Liga concluíram com sucesso o nível IV - UEFA Pro de treinador, passando a estar habilitados para, entre outras coisas, falarem nas entrevistas rápidas após os jogos das competições da Liga.Moreno, Luís Freire, Filipe Martins e Rui Borges, treinadores de Chaves, Rio Ave, Casa Pia e Moreirense, fazem parte de um grupo que conta ainda com Tozé Marreco, Neca, Ricardo Sousa, Tarantini, Bruno China, Dimas, Nuno Campos, Vasco Faísca e Carlos Fernandes, este último adjunto de Rúben Amorim no Sporting.Moreno recorreu à sua conta de Instagram para destacar o finalizar da caminhada. "Concluí hoje mais uma etapa importante no meu desenvolvimento como treinador. o nível IV vai dar-me as habilitações necessárias para estar, num futuro próximo, mais 'solto' no banco mas também mais responsabilidade no exercício das minhas funções. Além disso, tive o privilégio de realizar o curso com colegas que aprecio muito e que tornaram estes momentos de aprendizagem em momentos de companheirismo, partilha, amizade e boa disposição", escreveu o treinador do Chaves, agradecendo a quem o acompanhou, assim como aos atletas e colaboradores que com ele têm trabalhado.Também Tozé Marreco abordou o final do curso nível IV - UEFA Pro na sua página de Facebook. "Uma caminhada que começou em Coimbra no ano de 2013 e que ontem teve o último dia de formação/avaliação para o título UEFA PRO. A formação e aprendizagem nunca param mas ontem foi um passo importantíssimo na minha carreira e que muito me orgulha. Igualmente importante foi os colegas com quem foi superado este desafio. Que bela partilha! Obrigado a eles e aos formadores que nos acompanharam", referiu o treinador do Tondela.