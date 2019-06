Treinadores Vítor Oliveira e Luís Conceição homenageados na Festa do Futebol

A Associação de Futebol do Algarve vai homenagear os treinadores Vítor Oliveira (futebol) e Luís Conceição (futsal) no decurso da 11.ª edição da Festa do Futebol, evento que terá lugar em Lagos, na noite do próximo domingo, dia 16 de junho.Vítor Oliveira iniciou a sua carreira de treinador no Algarve e logo na primeira época de atividade na função (1985/86) conduziu pela primeira vez uma equipa da região em jogos das competições europeias, com a estreia a ocorrer no dia 18 de setembro de 1985. O Portimonense bateu por 1-0 o Partizan de Belgrado, em jogo da antiga Taça UEFA.Já Luís Conceição, natural do Algarve (município de Alcoutim), é o atual selecionador nacional feminino de futsal e conduziu a seleção portuguesa ao primeiro grande sucesso internacional da sua história, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, em outubro de 2018.O evento, que assinala o encerramento da temporada no Algarve, distingue dirigente, treinadores, jogadores e árbitros do ano, sendo distribuídos 11 prémios que resultam da votação de dirigentes e treinadores e, em alguns casos, de indicação do departamento técnico da Associação de Futebol do Algarve.Refira-se, entretanto, que já esta sexta-feira, dia 14 de junho, decorrem eleições na Associação de Futebol do Algarve para o quadriénio 2019-2023. Reinaldo Teixeira, atual presidente da assembleia geral, é candidato à presidência da direção, encabeçando a única lista apresentada, e sucederá a Alves Caetano, que liderou o organismo nos últimos três mandatos.