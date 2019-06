Três centenas debateram treino de guarda-redes

Vila Nova de Poiares voltou a ser o centro do treino de guarda-redes. Esta foi já a 4.ª edição da conferência, que é já uma referência a nível nacional. Presentes nesta autêntica cimeira de grandes nomes do futebol estiveram treinadores como Pedro Pereira (FC Porto), Javier Ruiz (Eupen, Bélgica), Daniel Correia (Sporting), Ricardo Pereira (Legia, Polónia) e Rui Barbosa (Wolverhampton), entre muitos outros, e guarda-redes como Eduardo (Vitesse), Helton (ex-guarda redes do FC Porto), Rute Costa e Bárbara Marques, guarda-redes internacionais que foram, recentemente, campeãs nacionais pelo Sp. Braga.





Foram várias as temáticas em cima da mesa, tais como "Modelo de treino para guarda redes seniores", "O perfil de líder do guarda-redes", "A especificidade do trabalho físico do Guarda-redes e do treinador de guarda-redes (Prevenção e recuperação de lesões)", "Treino de Guarda-Redes: feminino e masculino, que diferenças?" e "Treino psicológico dos Guarda-redes".A diferenciar esta de outras iniciativas do género está o facto de juntar a componente teórica e a demonstração em campo da aplicação prática dos conhecimentos, num mescla de duas realidades essenciais para que todos tenham saído de V.N. Poiares com a sensação de tempo… ganho.