Três grandes representados na Assembleia Geral da Liga

Já decorre a Assembleia Geral da Liga Portugal, na sede do organismo, no Porto. A reunião ordinária tem como ordem de trabalhos a "apreciação, discussão e votação da proposta de orçamento e plano de atividades para a época desportiva 2022-23, apresentada pela Direção".Recorde-se que, comodeu conta, a Liga apresentará o maior orçamento de sempre, em que se prevê rendimentos superiores a 23 milhões de euros e gastos a rondar os 22 milhões de euros.Em representação dos principais clubes da Liga Bwin estão Hugo Silva Nunes (FC Porto), André Varela (Sporting), Renato dos Santos (Benfica) e Cláudio Couto (Sp. Braga). Quanto a presidentes, nota para a presença de Francisco Dias da Silva, responsável máximo do Gil Vicente.Ausentes e sem qualquer representação estão o Belenenses SAD, Académica, Varzim e Feirense. UD Oliveirense e Torreense marcam presença na reunião magna como convidados.