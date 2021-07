Triângulo entre CM Lisboa, CM Odivelas e Sindicato dos Jogadores gera suspeitas

A Câmara de Lisboa pagou mais de um milhão de euros ao Sindicato dos Jogadores pelo aluguer de campos de futebol no complexo desportivo de Odivelas ao CAC devido ao facto de a autarquia lisboeta ter decidido construir a nova feira popular nos terrenos onde o clube da Pontinha treinava, noticiou o Sexta às 9 da RTP.





Este triângulo entre a CM Lisboa, a CM Odivelas e o Sindicato dos Jogadores levanta suspeitas ao Odivelas, clube ao qual os terrenos foram cedidos por 60 anos, mas que entrou em insolvência em 2006. Os ex-presidentes sentem que foram roubados.

Evangelista esteve no programa e foi confrontado com esta suspeição. “Recebi as pessoas do Odivelas e não me conseguiram demonstrar a titularidade do direito daqueles terrenos. Deixei claro que se me mostrassem que lhes pertenciam, sairia deles”, referiu, acrescentando: “Receber o CAC foi uma maneira de ajudar um clube histórico e também foi importante para amortizar o nosso investimento de mais de um milhão e meio de euros no complexo.”