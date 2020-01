Tribunal condena pai que agrediu árbitro em jogo de infantis

Um homem foi condenado pelo tribunal da Marinha Grande por ofensa à integridade física de um árbitro e invasão de área de espetáculo desportivo num jogo de infantis em março de 2017 entre Marinhense e Maceirinha, referente ao campeonato distrital de Leiria, segundo o jornal 'Região de Leiria'.





O indivíduo de 48 anos, pai de um dos jogadores do Marinhense, terá de pagar 2.200 euros e fica proibido de frequentar recintos desportivos nos próximos 15 meses.Segundo nota do Ministério Público da Comarca de Leiria, "após o fim de um jogo de futebol do escalão infantil" o arguido entrou no "recinto desportivo e dirigiu-se ao árbitro, agarrando-o pelos colarinhos da camisola e pelo pescoço, abanando-o". A nota adianta que o homem ainda foi "impedido de continuar por terceiros", mas "tentou voltar a aproximar-se" do árbitro.O arguido foi condenado pelo crime de ofensa à integridade física qualificada com pena de 6 meses de prisão, mas a mesma será substituída pela pena de 80 dias de multa à taxa diária de 6 euros (num total de 480 euros). O pai do jovem jogador da equipa da casa terá ainda de pagar 720 euros resultantes de 120 dias de multa à taxa diária de 6 euros pelo crime de invasão da área do espetáculo desportivo.

Além das multas, o indivíduo fica obrigado a pagar 1000 euros de indemnização ao árbitro do encontro por danos morais.