Trio continua imparável no Torneio Lopes da Silva

Lisboa, Braga e Aveiro mantiveram a perfeição no Torneio Lopes da Silva, prova interassociações destinada aos sub-14, ao somarem o quarto triunfo em outros tantos jogos. Os triunfos frente a Viana do Castelo (4-0), Algarve (5-0) e Madeira (1-0), respetivamente, deixam as três associações num empate, para já.





Será hoje que ficará definida a classificação da primeira fase, com os dois primeiros classificados a garantirem um lugar na grande final. Refira-se que Aveiro defronta Lisboa na derradeira ronda, enquanto Braga trava duelo com Évora.