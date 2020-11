Trofense recorda Vítor Oliveira com "enorme aplauso"

O Trofense recordou este sábado com um "enorme aplauso", o treinador Vítor Oliveira, que faleceu este sábado e treinou em 2009/10 o clube do concelho do Porto, atualmente no terceiro escalão do futebol nacional.

"Um enorme aplauso. É assim que o queremos recordar 'mister' Vítor Oliveira. A nossa relação foi curta, mas fica a sabedoria, a simplicidade e paixão com que sempre olhou o jogo. Fica-nos o humanismo, de alguém que deu muito de si ao nosso futebol. Até sempre 'mister, com o nosso aplauso!", lê-se na página oficial do clube no Facebook.

Em 2009/10, Vítor Oliveira iniciou a temporada no recém despromovido Trofense, tendo sido substituído no cargo por Daniel Ramos, em fevereiro, quando ocupava o sexto lugar, após 18 jornadas.

O emblema da Trofa não conseguiu melhorar a classificação e terminou a II Liga no sexto lugar, com 45 pontos, a nove dos lugares da subida, então ocupados por Beira-Mar e Portimonense.