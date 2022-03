Trofense vence jogo particular com Arouca por 1-0

O Arouca realizou, na tarde de quarta-feira, um jogo particular com o Trofense, no Campo da Portelada, em Mosteirô, tendo a formação que milita na Liga Sabseg vencido por 1-0. Andrezinho foi o autor do golo da vitória.O próximo compromisso oficial do Arouca está marcada para 2 de abril, com uma receção ao Gil Vicente. No mesmo dia, o Trofense visita o Rio Ave.