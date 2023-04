U. Leiria-Alverca foi um dos jogos com maior assistência da jornada no futebol nacional

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou, esta segunda-feira, que a fase de subida da Liga 3 tem despertado muita curiosidade entre os adeptos, de tal forma que a 1.ª jornada dessa fase, em conjunto com os restantes encontros disputados na competição, registaram uma média de 4.241 espectadores nas bancadas.O U. Leiria-Alverca (3-1) , que se disputou este domingo, contou com 12.347 adeptos no Dr. Magalhães Pessoa, e foi mesmo um dos jogos com maior assistência da jornada nos três primeiros escalões do futebol nacional: nesta ronda, só FC Porto-Portimonense (35.802), Sporting-Santa Clara (31.603) e V. Guimarães-Paços de Ferreira (14.784) tiveram maior moldura humana nas bancadas.Além disso, a FPF divulgou ainda que a "média total da 1.ª jornada da competição da FPF (fases de subida e de promoção) resultou numa média de 2.019 espectadores, superior em 61 por cento aos números registados na Liga Sabseg".