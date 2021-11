União SAD falha o segundo jogo consecutivo e é despromovido

Ficou esta tarde confirmada a descida do União SAD, que disputava o Campeonato de Portugal, Série A, pois os unionistas não compareceram no Campo do Liceu para disputar a partida com Juventude Pedras Salgadas, relativa à 10.ª jornada, sendo afastados da competição com duas faltas de comparência consecutivas.

No relvado sintético apenas esteve a equipa transmontana que realizou alguns exercícios fisicos, bem como a equipa de arbitragem chefiada pelo árbitro madeirense Pedro Viveiros. O delegado ao jogo, César Rosa, esteve também no local. Cumpridos os habituais 30 minutos regulamentares após a hora marcada para o início do jogo, o Pedras Salgadas irá somar mais um triunfo na competição por 3-0, enquanto os madeirenses vão perder mais três pontos, ficando com menos cinco pontos.