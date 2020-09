União Serpense: Irmão do internacional brasileiro Richarlison é reforço

Rian Andrade, jovem médio brasileiro de 18 anos, é reforço do União Serpense, que participará na 1ª Divisão da Associação de Futebol de Beja. O jogador representava o Serra Macaense, nos escalões de formação.

O novo recruta do clube alentejano é irmão de uma das referências do futebol brasileiro na atualidade, o avançado Richarlison, internacional canarinho que está ao serviço dos ingleses do Everton.

Caso a oportunidade surja, ao longo da temporada, Richarlison tenciona deslocar-se ao Alentejo, para observar ao vivo os desempenhos do irmão.