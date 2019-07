V. Guimarães vence Aves por 1-0 em jogo particular

O Vitória de Guimarães derrotou esta quarta-feira o Desportivo das Aves por 1-0, num jogo particular entre duas equipas da Liga NOS, decorrido em Quiaios (Figueira da Foz), onde os vimaranenses cumprem o estágio de pré-época.A equipa treinada por Ivo Vieira apontou o único golo do 'ensaio' aos 24 minutos, por João Pedro, avançado que está a trabalhar com a equipa principal, depois de ter sido contratado neste mercado de verão, ao Trofense, para jogar na equipa B, do Campeonato de Portugal.A par de Lucas Soares e de Blati Touré, o jogador, de 22 anos, foi um dos três reforços presentes no 'onze' vitoriano, constituído ainda por Douglas, Frederico Venâncio, Tapsoba, Rafa Soares, Al Musrati, André Almeida, Nuninho e Davidson.Já a equipa avense apresentou seis 'caras novas' para a época 2019/20 - os defesas Adam, Adi e Afonso Figueiredo, os médios Estrela e Bruno Xavier e o avançado Rúben Macedo - numa equipa ainda formada por Beunardeau, Ponck, Mato Milos, Falcão e Rodrigues.O Vitória vai disputar o próximo jogo da pré-época com o Famalicão, da I Liga, no dia 14, o último do estágio em Quiaios, enquanto o Aves, treinado por Augusto Inácio, defronta o Feirense, da II Liga, no dia 13, durante o estágio no Luso, que se prolonga até 20 de julho.