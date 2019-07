V. Setúbal e Benfica B empatam em jogo particular

O V. Setúbal, da Liga, e o Benfica B, do segundo escalão, empataram esta quarta-feira 0-0 em jogo de preparação para a época 2019/20, realizado no Seixal, à porta fechada.

Ao sexto teste da pré-temporada, o treinador Sandro Mendes, que ainda não contou com o defesa central João Serrão, reforço de 19 anos contratado aos italianos da Juventus, continua com a sua equipa invicta.

Na quinta-feira, às 10H30, os sadinos realizam mais uma partida de preparação, contra a seleção do Bahrein.

O teste que se realiza em Vendas Novas, à porta fechada, marca o reencontro entre os sadinos e Hélio Sousa, antigo capitão do clube e atual selecionador do país do Golfo Pérsico.