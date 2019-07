V. Setúbal e Cova da Piedade empatam (2-2) no Torneio do Sado

V. Setúbal, da Liga NOS, e Cova da Piedade, da 2.ª Liga, empataram esta sexta-feira (2-2), no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em partida da 2.ª edição do Torneio Internacional do Sado em futebol.Depois de estar a perder por 2-0 ao intervalo, a equipa sadina, que apresentou de início os reforços Carlinhos e Hachadi, operou a reviravolta no segundo tempo graças aos golos de Zequinha, aos 62 minutos, e Allef, aos 86 na conversão de uma grande penalidade.Numa partida quezilenta, os piedenses foram mais dinâmicos e eficazes na primeira parte, conseguindo chegar aos golos por intermédio de Gustavo e Rodrigo Martins, aos 12 e 31 minutos, respetivamente.Com o resultado verificado esta noite, numa altura em que o Cova da Piedade lidera o torneio triangular com dois pontos (mais um do que Vitória de Setúbal e Birmingham City), a decisão sobre o vencedor da competição será conhecida sábado, dia em que sadinos e ingleses se defrontam, pelas 18 horas, no Bonfim.Após o fim do jogo, Vitória de Setúbal e Cova da Piedade marcaram cinco grandes penalidades cada, para, em caso de necessidade no final do Torneio Internacional do Sado, servir de critério de desempate.Os setubalenses foram mais fortes da marca dos 11 metros, vencendo 5-4.