Vasco Seabra: «É importante valorizar os jogadores e perceber como podem ser potenciados»

Vasco Seabra integrou o painel de oradores para abordar as ideias de jogo no I Fórum Lateral Esquerdo, que se realiza em Paredes, e defendeu que o ADN do treinador deve estar presente na construção tática das equipas.





"Quando iniciamos o que pretendemos fazer, temos intenções claras do que as nossas equipas são capazes. E não me sinto confortável no banco quando o ADN dos jogadores nada tem que ver com a minha crença absoluta. É importante valorizar os jogadores que estão connosco e perceber como podem ser potenciados, acrescentando qualidade pelas ideias do treinador", referiu o técnico da equipa de sub-23 do Estoril.Para além disso, Vasco Seabra defende que deve existir um conhecimento comum sobre o que se pretende incutir no sistema tático. "Procuramos que o jogo seja conhecido por todos e haja guias que possam levar às nossas decisões. Acredito que o treino seja um lado facilitador do que é a consequência do objetivo e não limitador para o jogador. Por isso, estamos menos centrados na concentração do exercício, porque o propósito é que este seja um otimizador do que depois será o acontecimento do jogo. É este o verdadeiro desafio do treinador".