Vasco Seabra faz estágio no PSV com direito a fotografia especial com Fábio Silva

Ao longo das últimas semanas, Vasco Seabra tem aproveitado para absorver novos conhecimentos e foi nessa perspetiva que, na terça-feira, se deslocou até à Holanda para acompanhar os trabalhos do PSV.No entanto, o técnico usou esse momento para mais do que observar os treinos, já que tirou uma fotografia especial com Fábio Silva, avançado português que, como se sabe, pertence aos quadros do emblema de Eindhoven.Para além da passagem pela Holanda, Vasco Seabra esteve também na Polónia durante um período, já depois de ter acompanhado de perto também o trabalho de Joel Rocha, técnico do futsal do Sp. Braga.