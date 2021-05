Vasco Seabra sobre Filipe Soares: «Está preparado para qualquer equipa»

Vasco Seabra vislumbra um futuro brilhante para Filipe Soares. O médio, internacional sub-21 por Portugal, foi orientado pelo técnico no Moreirense e tem sido cobiçado quer em Portugal quer no estrangeiro.





"O Filipe valorizou-se muito. Foi muito importante os jogos e os minutos que fez. Penso que o Filipe está preparado para qualquer equipa. Tem um crescimento sustentado. Está amadurecido. Cresceu muito, mesmo a nível emocional. Qualquer passo que dê, vai estar preparado", afirmou o treinador, de 38 anos, à margem da sua participação na gala de aniversário do jornal 'O Gaiense'.Vasco Seabra falou ainda da sua saída do Moreirense quando ainda tinha mais um ano de contrato com os cónegos. "Foi importante tudo aquilo que passámos. Tudo aquilo que vivemos. Tínhamos mais um ano de contrato. Sentimos ambos que aquilo que fizemos foi muito importante. Acabámos no 8º lugar, com os mesmos pontos do 7º. Valorizámos os nossos jogadores. Desejo o melhor para o Moreirense. De certeza que desejam também que as coisas corram bem para o meu lado", referiu.