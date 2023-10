Vice-presidente de clube do Grande Porto acusado de desviar 190 mil euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ministério Público (MP) acusou um vice-presidente de um clube desportivo do Grande Porto e a companheira de desviar cerca de 190 mil euros do clube, informou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP).Numa nota publicada na sua página na Internet, a PGRP refere que os dois arguidos estão acusados pela prática, em coautoria, dos crimes de peculato, falsificação e branqueamento.

Os dois arguidos são um vice-presidente de um clube desportivo do Grande Porto (com estatuto de utilidade pública), responsável pela área financeira do clube, exercendo, a título individual, a atividade de venda a retalho de carne, e a sua companheira, refere a mesma nota.

A acusação, deduzida em 23 de outubro, sustenta que os dois arguidos, em concretização de plano comum, desviaram e apropriaram-se de 190.093,40 euros, pertencentes ao clube, entre 2017 e 2020.

De acordo com a investigação, o casal ter-se-á apropriado de dinheiros resultantes de pagamentos em numerário ao clube e realizado levantamentos de quantias das contas do clube e de transferências bancárias. Os arguidos terão ainda faturado carne ao clube que depois revendiam a terceiros no seu talho.

"Para dissimularem o circuito do dinheiro, usaram contas bancárias da arguida", refere a mesma nota. O MP requereu a perda a favor do Estado dos proveitos da atividade criminosa, sem prejuízo dos direitos do ofendido.