Victor Massaia: «Tenho muito para dar ao futebol português»

Sp. Covilhã, Santa Clara, Chaves, Arouca e, na última época, Cova da Piedade. Victor Massaia, aos 28 anos, espera um novo convite para prosseguir a carreira num país que já sente como seu. A nacionalidade portuguesa é um passo em andamento.





"Eu dei entrada ao processo de obtenção da nacionalidade portuguesa e, pelo que sei, foi aprovado. Esta última foi uma época complicada. Nós, Cova da Piedade, não esperávamos os resultados que tivemos, tínhamos uma equipa boa, mas o futebol é assim. Ainda por cima, aconteceu depois a pandemia que nos pegou a todos de surpresa. Não é nada fácil estar sem jogar desde março. Tudo o que quero nesta altura é ter uma equipa, viver o dia-a-dia de um profissional de futebol", afirmou o defesa-central, em exclusivo a Record.Foi com as cores do Chaves que o brasileiro, natural de Goiânia, jogou na 1.ª Liga, prova cujos palcos gostaria de voltar a pisar, ele que aguarda uma chamada com um "convite ambicioso" do outro lado da linha. "Considero que ainda tenho muito para dar ao futebol português e procuro uma oportunidade que se enquadre nos meus objetivos, algo que me chame à atenção, daqueles convites ambiciosos que valorizam o jogador", explica o central.Em Portugal desde 2013, altura em que atravessou o Atlântico para alinhar no Sp. Covilhã, Massaia ultrapassou nesta campanha 2019/20 a marca dos 200 jogos no nosso país. Vai nos 208. Com um filho pequeno para criar, a continuidade na pátria de Camões tem também razões extra-futebol."Seguir em Portugal tem bastante influência, eu já estou quase a tornar-me português e, em termos de educação para o meu filho, seria bem melhor. Claro que para um futebolista o que se passou esta época não é nada bom, mas, na relação com o meu filho, foi ótimo. Estive presente em todas as etapas. Porém, se, devido à minha profissão, eu tiver de estar mais distante nesta próxima temporada, quando voltar a casa, vai ser só alegria", expressa o defesa-central.Para além de manter a forma e treinar-se diariamente, Victor Massaia também soube ser o seu próprio observador e treinador. Vejamos. O ‘zagueiro’ viu os seus jogos desta época desde que a Covid-19 suspendeu a 2ª Liga e a Liga decidiu dar a prova por terminada. "Claro que vi todos os meus jogos. Só observando é que reparamos nos erros e podemos melhorar", conta. Massaia cumpriu 12 partidas com a camisola piedense, mais dois pelo conjunto sub-23.