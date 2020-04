Videoconferência sobre guarda-redes junta caras conhecidas do futebol nacional

O tempo é de confinamento e de isolamento social, mas isso não significa o fim dos eventos ligados ao futebol. Ora, este sábado, pelas 16 horas, irá realizar-se uma videoconferência sobre "o papel dos guarda-redes no modelo de jogo", numa iniciativa que contará com caras conhecidas do futebol nacional.





Do painel de convidados farão parte Silvino Morais, treinador de guarda-redes das seleções jovens de Portugal, José Boto, responsável pelo 'scouting' do Shaktar Donetsk, Rui Barbosa, treinador de guarda-redes do Wolverhampton, e Fernando Valente, atual técnico dos sub-21 do Shaktar Donetsk.Organizado por Tiago Torcato, treinador de guarda-redes do Pedras Rubras, este evento decorrerá através do Facebook "Academia Tiago Torcato".