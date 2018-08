Continuar a ler

Aos 82 minutos, numa das poucas ocasiões do Benfica Sub-23, David Barrero fez, a passe de Iuri Tavares, o 2-1 final num remate dentro da área, depois de saltar do banco já no segundo tempo.Após o apito final, o capitão Miguel Lourenço levantou a taça para os adeptos na presença dos novos colegas de equipa do Vilafranquense. Frederico Duarte (ex-Sacavenense), Paulo Lourenço (ex-Pêro Pinheiro), Wilson Januário (ex-Cova da Piedade) e Pedro Garcia (ex-Torcatense) foram apresentados antes do início da partida e integram o plantel com 23 elementos e que deve contar com novas incorporações.O lateral-direito Adilson Gano – atuou nos espanhóis do Ares em 2017/18 - foi inclusivamente titular pela equipa do Campeonato de Portugal orientada por Vasco Matos, mas não foi oficializado enquanto reforço. Em sentido contrário, o experiente defesa Pedro Correia não fará parte do plantel vilafranquense tal como Igor Baldé (ex-Lusitano VRSA).Recorde-se que além dos futebolistas acima nomeados, a SAD encabeçada por Rodolfo Frutuoso já havia apresentado mais seis reforços: Nélson Pinhão (Casa Pia), China (Ermis Aradippou), Daniel Almeida (Cova da Piedade), Marco Grilo (Sertanense), Stehb (Praiense) e Janú Silva (1.º Dezembro). Gerson, Bruno Cunha e Amoreirinha, todos ex-juniores do Vilafranquense, vão integrar o plantel.A estreia da equipa de Vasco Matos na Série C do Campeonato de Portugal acontece já no sábado, diante do Oleiros, a partir das 17 horas no Campo do Cevadeiro.Rodrigo Moura; Adilson, João Freitas, Daniel Almeida e China; Izata, Stehb e Luís Pinto; Pedro Garcia, Ragner e Rui VarelaSuplentes utilizados: Nélson Pinhão, Miguel Lourenço, Anta, Marco Grilo, Amoreirinha, Bruno Cunha, Gerson, Janú e Frederico Duarte.Celton Biai; Tomás Rodrigues, Miguel Nóbrega, Gonçalo Loureiro e Frimpong; Henrique Jocú, João Vítor, Nuno Cunha; Diogo Pinto, Tiago Gouveia e Pedro SoaresSuplentes utilizados: Carlos Santos, Diego Batista, Gabriel Castro, Hélder Baldé, Iuri Tavares, Afonso Simão, Petar Pavlicevic e David Barrero.