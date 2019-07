Vilafranquense vence Real com golo de Tocantins

O Vilafranquense, da 2.ª Liga, venceu este sábado, por 1-0 o Real, do Campeonato de Portugal, num jogo particular disputado no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira.





O avançado brasileiro Tocantins, que já jogou no Estoril Praia, foi o autor do golo da vitória da equipa comandada por Filipe Moreira frente ao conjunto de Massamá, que é orientado por António Pereira.O Vilafranquense vai estrear-se nas competições profissionais no dia 28, na primeira fase da Taça da Liga, com a visita Casa Pia, igualmente recém-promovido ao segundo escalão.